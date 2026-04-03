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Homem é espancado até a morte em Morada do Sol, Itaboraí

O jovem, que teve o nome preservado, não resistiu as agressões e morreu no local

relogio min de leitura | Escrito por Renata Sena | 03 de abril de 2026 - 11:24
Divisão de Homicídios (DHNISG)
Divisão de Homicídios (DHNISG) -

Um homem, de 28 anos, apontado como usuário de drogas, foi espancado até a morte, nesta quinta-feira (02), na Rua Sete, Morada do Sol, em Itaboraí.

De acordo com informações iniciais, a vitima teria sido agredida por traficantes da região. O jovem, que teve o nome preservado, não resistiu as agressões e morreu no local.

Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que constataram o fato e encaminharam para os agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo.

O corpo da vitima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, de onde será encaminhado para sepultamento ainda nesta sexta-feira (03).

O caso segue sendo investigado pelos agentes da DH.

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Tags:

Itaboraí morada do sol

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