Polícia prende criminosos que usavam capela como ponto de venda de drogas em Petrópolis

Com o grupo, os agentes apreenderam drogas e materiais e para endolação - Foto: Divulgação

Com o grupo, os agentes apreenderam drogas e materiais e para endolação - Foto: Divulgação

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar expôs o grau de ousadia dos criminosos no estado do Rio de Janeiro. Cinco suspeitos foram presos em flagrante dentro de uma igreja em Petrópolis, na Região Serrana, transformada em um ponto de drogas. As prisões ocorreram na terça-feira (31).

Segundo a PM, agentes do setor de inteligência do 26° BPM (Petrópolis) receberam informações, de que um casal, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, havia invadindo a capela, localizada no bairro Duarte da Silveira, para utilizá-la como boca de fumo.

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Com o grupo, os agentes apreenderam drogas e materiais e para endolação, dois celulares, um animal silvestre e folhas com anotações relacionadas ao tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à 105ª DP (Petrópolis).