PM de folga é baleado após entrar por engano na comunidade Dois Irmãos
O policial permanece internado, mas em estado estável
min de leitura | Escrito por Redação | 03 de abril de 2026 - 09:51
Um policial militar, que estava de folga, foi baleado após entrar por engano na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste, na tarde desta quinta-feira (2).
A corporação informou que o veículo do agente foi atingido por vários disparos. O policial foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.
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A ocorrência ficou sob responsabilidade dos agentes do 18º BPM (Jacarepaguá). O militar continua internado recebendo cuidados médicos, mas apresenta estado de saúde estável.
O policiamento permanece intensificado na localidade.