Adolescente pode ter sido morto por gesto em foto que indicaria facção rival na Zona Oeste do Rio

Um gesto com as mãos feito pelo adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, ao posar para uma foto, pode ter motivado a sua morte na Zona Oeste do Rio. Segundo familiares, o suposto sinal, em que o jovem aparece fazendo o número três, teria sido interpretado por traficantes como uma alusão a uma facção rival.

Os parentes afirmam que Ronaldo não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e sonhava em seguir a carreira de mecânico. Ele também fazia aulas semanais de muay thai e acumulava medalhas em competições da modalidade.

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Ronaldo havia ido até a comunidade Cesar Maia, dominada pelo Comando Vermelho (CV), acompanhado de dois amigos, por volta das 17h, para encontrar a namorada. De acordo com relatos, os criminosos abordaram os jovens por volta das 23h e os levaram para outro local, onde foram amarrados e agredidos. Apenas Ronaldo e Bernardo teriam sido agredidos. O outro adolescente, Cauã, não sofreu agressões, pois, segundo relato de familiares, nada foi encontrado em seu celular.

O corpo de Ronaldo foi encontrado na última quarta-feira (1º), dentro de um rio, na Freguesia. O caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que segue com as investigações. Cauã compareceu à delegacia e prestou depoimento.