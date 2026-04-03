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Adolescente pode ter sido morto por gesto em foto que indicaria facção rival na Zona Oeste do Rio

Os parentes afirmam que Ronaldo não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 03 de abril de 2026 - 11:10
Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos
Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos -

Um gesto com as mãos feito pelo adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, ao posar para uma foto, pode ter motivado a sua morte na Zona Oeste do Rio. Segundo familiares, o suposto sinal, em que o jovem aparece fazendo o número três, teria sido interpretado por traficantes como uma alusão a uma facção rival.

Os parentes afirmam que Ronaldo não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e sonhava em seguir a carreira de mecânico. Ele também fazia aulas semanais de muay thai e acumulava medalhas em competições da modalidade.

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Ronaldo havia ido até a comunidade Cesar Maia, dominada pelo Comando Vermelho (CV), acompanhado de dois amigos, por volta das 17h, para encontrar a namorada. De acordo com relatos, os criminosos abordaram os jovens por volta das 23h e os levaram para outro local, onde foram amarrados e agredidos. Apenas Ronaldo e Bernardo teriam sido agredidos. O outro adolescente, Cauã, não sofreu agressões, pois, segundo relato de familiares, nada foi encontrado em seu celular.

O corpo de Ronaldo foi encontrado na última quarta-feira (1º), dentro de um rio, na Freguesia. O caso foi registrado inicialmente na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que segue com as investigações. Cauã compareceu à delegacia e prestou depoimento.

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