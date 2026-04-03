Justiça do Rio condena homem a 80 anos de prisão após matar filhos da companheira

Fernando colocou o colchão em chamas atrás da porta do imóvel e o trancou com chaves, inviabilizando as chances de fuga das vítimas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Fernando colocou o colchão em chamas atrás da porta do imóvel e o trancou com chaves, inviabilizando as chances de fuga das vítimas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça do Rio condenou Fernando Evangelista da Silva a 80 anos de reclusão, em regime fechado, pelo incêndio criminoso que culminou nas mortes de dois dos filhos da então companheira, em janeiro de 2020, em Paraty, na Costa Verde Fluminense. A pena, que foi dada na terça-feira (31), refere-se aos crimes de duplo homicídio e tentativa de feminicídio.

Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Fernando utilizou um colchão em chamas para pôr fogo na casa de Dara Cristina de Almeida Santos Souza, que estava no banheiro no momento, enquanto Marya Alice, então com 4 anos, e Cauãn, de 5, dormiam. A filha mais velha de Dara, Maria Clara, de 7 anos, também morreu no incêndio, mas por esse homicídio, o réu foi absolvido pelos jurados. O MPRJ vai recorrer.

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Ainda de acordo com a denúncia, Fernando colocou o colchão em chamas atrás da porta do imóvel e o trancou com chaves, inviabilizando as chances de fuga das vítimas. Ele tentou fugir do local, mas foi preso horas depois.

No julgamento, os promotores de Atuação Especializada do Tribunal do Júri (Gaejuri/MPRJ) argumentaram que Fernando agiu por motivação torpe, pois se mostrava insatisfeito com a companheira e alimentava uma rejeição às crianças.