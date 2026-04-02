Corpo de adolescente desaparecido é encontrado dentro de um rio na Freguesia

O adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rio próximo à Estrada do Gabinal, na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (1°). O jovem estava desaparecido desde o último domingo (29), de acordo com a família, um cartaz chegou a ser divulgado pela Polícia Civil. Ele morava em Senador Camará, na Zona Oeste, e havia sumido, após se encontrar com uma namorada na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena.

Um familiar do jovem relatou que Ronaldo foi torturado por traficantes. Segundo ele, alguns homens implicaram com o seu irmão e seus amigos, e perguntaram se ele era ‘alemão’, já que ele morava em Senador Camará, que é dominado pelo TCP, e onde ele foi é dominada pelo Comando Vermelho. Os homem teriam levado eles para um terreno baldio e começaram uma tortura. Mas os outros dois amigos que estavam com ele foram liberados a pedido de um pastor.

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Ainda segundo a família, eles souberam da morte do adolescente por uma foto. O corpo do adolescente está no Instituo Médico Legal (IML) do Centro.