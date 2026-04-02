Mulher é presa em Saquarema suspeita de participar de assassinato de PM

Foi presa na tarde da última quarta-feira (1), em Saquarema, na Regiaõ dos Lagos, uma mulher suspeita de participar do assassinato do tenente do 12° Batalhão Polícia Militar do Rio de Janeiro (12°BPM), Jeovane da Rocha, de 46 anos, em Itaboraí, em 2023.

A mulher foi a segunda presa pelos policias da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) envolvida no caso, sendo o primo do policial o primeiro preso sendo investigado pelo crime.

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Na época, o PM foi encontrado dentro do porta malas de seu carro carbonizado na Estrada do Itaocara, em Itaboraí. Segundo as investigações, os dois presos teriam arquitetado um plano e levado o tenente para uma emboscada.

O primeiro suspeito foi preso em fevereiro deste ano durante as investigações.