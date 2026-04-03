Influenciadora argentina ré por injúria racial no Rio é recebida por senadora em Buenos Aires

A advogada e influenciadora argentina Agostina Páez, que é ré no processo por injúria racial no Rio de Janeiro, foi recebida em Buenos Aires pela senadora Patricia Bullrich, ex-ministra da Segurança Nacional no governo de Javier Milei e uma das principais figuras da direita no país.

O encontro aconteceu logo após a chegada de Agostina à Argentina, na última quarta-feira (1º), depois de meses impedida de deixar o território brasileiro. A advogada teve a tornozeleira eletrônica retirada após decisão da Justiça do Rio, condicionada ao pagamento de fiança de R$ 97 mil, o que possibilitou sua viagem de volta.

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Na chegada ao Aeroporto Jorge Newbery, em Buenos Aires, a mulher conversou com jornalistas, pediu para que os argentinos se informem sobre as leis do Brasil e ainda afirmou que o tratamento dado aos argentinos não é dos melhores. Agostina também disse que estava ansiosa para chegar e que a sensação de estar de volta era incrível, depois de ter se tornado a “inimiga pública número 1” no Brasil.

A viagem foi acompanhada pelo pai de Agostina, Mariano Páez, e por dois advogados: o argentino Sebastián Robles e a brasileira Carla Junqueira.