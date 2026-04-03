Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em São Pedro da Aldeia

Policiais da 126ª DP (Cabo Frio) cumpriram um mandado de prisão contra um homem acusado de estupro de vulnerável. A captura aconteceu depois que a equipe da unidade, que estava de serviço no RAS da Prefeitura de Cabo Frio, foi informada pelo setor de inteligência do setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro sobre a movimentação do homem suspeito.

Após o recebimento da informação, teve início o trabalho de monitoramento, que conseguiu localizar o homem na rodoviária de São Pedro da Aldeia, onde a abordagem ocorreu e a prisão foi efetuada. O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, ligada ao Tribunal de Justiça da Paraíba.

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O preso foi condenado a 18 anos de prisão em regime fechado. O processo começou em 2014, e o mandado de prisão foi expedido em 2025. A captura se deu a partir da atuação da Polícia Civil e da Polícia Federal, em parceria entre as instituições, com o objetivo de cumprir mandados em território nacional.

