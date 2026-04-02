Operação no Fonseca, em Niterói termina com 6 presos e armas de fogo apreendidas

Seis indivíduos foram presos junto com seis armas de fogos foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (2), em uma operação do 12° Batalhão Polícia Militar em uma área de mata no Fonseca, em Niterói.

Segundo informações da PM, foram relatados tiros durante a madrugada na região, e em um patrulhamento pela região, foram encontrados criminosos. Durante a prisão, quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidas junto com os seis criminosos.

Leia também:

Caso Andrea Charret: acusado é interrogado e sentença deve sair no próximo mês

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado dentro de um rio na Freguesia



Os criminosos e os materiais apreendidos foram levados à 78ªDP (Fonseca).

* Em apuração