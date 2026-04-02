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Operação no Fonseca, em Niterói termina com 6 presos e armas de fogo apreendidas

Caso foi registrado no 78ªDP (Fonseca)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de abril de 2026 - 17:11
Foram apreendidos quatro fuzis e duas pistolas
Foram apreendidos quatro fuzis e duas pistolas -

Seis indivíduos foram presos junto com seis armas de fogos foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (2), em uma operação do 12° Batalhão Polícia Militar em uma área de mata no Fonseca, em Niterói.

Segundo informações da PM, foram relatados tiros durante a madrugada na região, e em um patrulhamento pela região, foram encontrados criminosos. Durante a prisão, quatro fuzis e duas pistolas foram apreendidas junto com os seis criminosos.

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Os criminosos e os materiais apreendidos foram levados à 78ªDP (Fonseca).

* Em apuração 

Tags:

Armas de fogo crimes Niterói operação policial Polícia Militar Segurança Pública

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