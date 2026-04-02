Agente de segurança da SuperVia é baleado em estação de Nilópolis

Um agente de segurança da SuperVia foi baleado na estação de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (1). De acordo com testemunhas, o disparo teria sido feito por um homem que estava acompanhado de outros dois. Um deles estaria com um facão. O grupo teria sido abordado pelo agente por volta das 19h40, dentro da estação. Após os tiros, os suspeitos fugiram pela linha férrea. Segundo uma outra testemunha, o agente teria sido baleado após alertar uma passageira sobre um possível assalto. Após o aviso, um dos suspeitos teria efetuado o disparo, e o grupo fugiu em seguida.

O funcionário foi socorrido e levado para a UPA de Edson Passos, em Mesquita. Ele passou por uma cirurgia e, segundo a concessionária, está fora de perigo. Mais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados. Em nota, a SuperVia informou que acionou as forças policiais para investigação e os procedimentos necessários.

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A Polícia Militar declarou que, segundo o comando do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer), o policiamento no sistema ferroviário é realizado de forma dinâmica, com equipes distribuídas ao longo de toda a malha.