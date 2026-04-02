Polícia estoura casarão que funcionava como ponto de venda de drogas no Centro do Rio

O grupo irá responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas - Foto: Divulgação

O grupo irá responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas - Foto: Divulgação

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (1°), cinco traficantes do Comando Vermelho, em um ponto de venda de drogas, no Centro do Rio. A “boca de fumo” seria vinculada ao Morro da Providência.

O local estava localizado em um imóvel invadido na Rua Leandro Martins. De acordo com os agentes, o comércio de entorpecentes funcionava à luz do dia, com a participação de “olheiros” para fiscalizar toda a movimentação na entrada do casarão, enquanto outros criminosos ficavam no interior, protegidos por uma grande porta de aço, o que possibilitava a chance de fuga com as drogas.

O setor de vigilância da Delegacia de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), através de drones, possibilitou a identificação de trrês criminosos, que atuavam como “olheiros” e intermediavam a compra de drogas com uma pessoa. Os três foram presos logo na chegada da equipe no local.

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Outros dois suspeitos estavam protegidos pela porta de aço e tentaram fugir pelos telhados carregando a mochila com os entorpecentes. No entanto, foram cercados e presos nos imóveis vizinhos. Com os traficantes, os policiais apreenderam quase 1kg de cocaína fracionada em 473 pinos, além de mais 407 pedras de crack, 38 tabletes de maconha, 70 frascos de loló, rádio transmissor, um celular e dinheiro.

A investigação identificou que os traficantes que atuam no local são subordinados às lideranças do Morro da Providência. Eles também atuam com o mesmo modo de operação já constatado em outras regiões do Centro e da Lapa, com utilização de imóveis invadidos. O grupo irá responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.