Mototaxista é preso por suspeita de levar passageiro para emboscada em São Gonçalo

Um mototaxista conhecido como “Calabreso” foi preso na tarde desta quarta-feira (1°), no bairro de Tribobó, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, contra ele foi cumprido um mandado de prisão por envolvimento na morte de Patrick Lopes Vieira.

As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) indicam que, no dia 13 de fevereiro deste ano, o mototaxista foi responsável por conduzir a vítima até o interior da comunidade Nova Grécia, em Tribobó, onde acabou sendo agredida até a morte pelo tribunal do tráfico.

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A polícia não divulgou o que teria motivado o espancamento que terminou com a morte da vítima. “Calabreso” foi levado para a sede da DHNSG, onde prestou depoimento e foi transferido para o sistema prisional. Os investigadores tentam localizar e prender os outros participantes do crime.