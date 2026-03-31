São Gonçalo é o 2º município com mais tiroteios na Região Metropolitana em 2026

O registro de número 500 ocorreu na manhã de segunda-feira (30), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

O registro de número 500 ocorreu na manhã de segunda-feira (30), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

São Gonçalo já contabiliza 63 tiroteios em 2026 e ocupa o segundo lugar no ranking de ocorrências na região, segundo o Instituto Fogo Cruzado. O cenário de insegurança na Região Metropolitana do Rio se reflete também em outras áreas do estado, como o que aconteceu em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde uma perseguição policial terminou com três homens mortos e um policial militar ferido na Rua Ivo Prado, na madrugada desta terça-feira (31).

A ação ocorre no contexto em que a Região Metropolitana do Rio atingiu a marca de 500 tiroteios mapeados em 2026, de acordo com levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Os casos envolvendo ações policiais correspondem a 46% do total registrado neste ano, somando 232 ocorrências.

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O registro de número 500 ocorreu na manhã de segunda-feira (30), no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, quando um tiroteio durante uma ação policial deixou um morador baleado. Na noite anterior, uma operação do BOPE deixou cinco baleados na Gardênia Azul, bairro da Zona Sudoeste da capital fluminense.

Esses tiroteios deixaram ao menos 438 pessoas baleadas nestes primeiros três meses do ano, 244 morreram e 194 ficaram feridas. Entre os baleados em ações policiais estava um morador do Complexo do Salgueiro, de 57 anos, atingido na segunda-feira (30), quando passava de carro pelo bairro Luiz Caçador. Na tarde do último dia 27, uma moradora do mesmo Complexo havia sido baleada e morta durante uma operação policial no local. Ao todo, 114 pessoas foram mortas e 104 ficaram feridas em tiroteios ocorridos em meio a ações policiais este ano. 26% dos baleados no período foram atingidos nessas ações.

A cidade do Rio de Janeiro concentrou 63% dos tiroteios ocorridos entre 1º de janeiro e 30 de março. Dos 500 mapeados, 314 ocorreram na capital fluminense. São Gonçalo, www.fogocruzado.org.br, onde o registro de número 500 aconteceu, está em segundo lugar entre os municípios da região metropolitana com mais tiroteios em 2026.

● Rio de Janeiro: 314 tiroteios

● São Gonçalo: 63 tiroteios

● Niterói: 31 tiroteios

● Duque de Caxias: 24 tiroteios

● São João de Meriti: 17 tiroteios

Entre as regiões que compõem o Grande Rio, a Zona Norte foi a mais afetada,

respondendo por 35% dos registros.

● Zona Norte (Capital): 177 tiroteios

● Leste Metropolitano: 104 tiroteios

● Baixada Fluminense: 82 tiroteios

● Zona Oeste (Capital): 53 tiroteios

● Zona Sudoeste (Capital): 53 tiroteios

● Centro (Capital): 20 tiroteios

● Zona Sul (Capital): 11 tiroteios

SOBRE O FOGO CRUZADO

O Fogo Cruzado é um Instituto que utiliza tecnologia para produzir e divulgar dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da transformação social e da preservação da vida.

Com uma metodologia própria e inovadora, o laboratório de dados da instituição produz mais de 50 indicadores inéditos sobre violência nas regiões metropolitanas do Rio, do Recife, de Salvador e de Belém.

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