PM é encontrado morto na Baixada Fluminense

Um policial militar foi achado morto, nesta quarta-feira (1), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) localizaram o agente sem vida na Estrada Rio de Areia, no bairro Vila Santa Alice. Os policiais isolaram a área até a chegada da perícia.

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Segundo relatos nas redes sociais, o PM teria invadido a casa de um homem durante a madrugada e entrado em luta corporal com ele. Durante a briga, a arma do agente teria disparado, o acertando. Ainda não há confirmação da dinâmica do caso.

A Polícia Civil disse que testemunhas serão ouvidas e outras diligências estão em andamento para apurar os fatos. A identidade do PM não foi revelada.