Polícia Militar mobiliza mais de 3.500 policiais para a segurança durante o feriado da Semana Santa
A estratégia visa o reforço do policiamento nas rodovias estaduais, vias expressas, eventos religiosos, jogos do Campeonato Brasileiro e Operação Verão
A Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), intensificará o policiamento nas rodovias estaduais e vias expressas entre os dias 2 e 5 de abril. Mais de 3.500 policiais militares e aproximadamente 600 viaturas serão empenhadas na operação, com foco nas principais vias da cidade do Rio de Janeiro, rodovias estaduais e praias , com destaque para:
* Avenida Brasil;
* Linhas Amarela e Vermelha;
* Transolímpica;
* RJ-104, RJ-106 e RJ-124 (Região dos Lagos);
* RJ-116 (Região Serrana);
* RJ-216 (Norte do Estado – Farol de São Tomé);
* RJ-165 (Paraty) e RJ-125 (Miguel Pereira).
O Comando de Policiamento de Trânsito aumentará os pontos de baseamento em locais estratégicos com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das principais rodovias estaduais durante todos os dias do feriado.
O policiamento ostensivo será intensificado com o emprego de militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) .
Na Rodoviária do Rio, um dos principais pontos de entrada e saída durante o feriado prolongado, haverá reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), responsáveis pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. Além da parceria com a Rodoviária, com mais de 100 câmeras do terminal que atuam de forma integrada com o Centro Integrado Comando e Controle, que auxilia no sistema de reconhecimento facial.
O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) reforça: viajar com tranquilidade é resultado de cuidado e responsabilidade desde o início da jornada.
Antes de pegar a estrada, faça sua parte:
Revise seu veículo e realize a manutenção preventiva
Documentos em dia
Pneus calibrados
Óleo e água verificados
Luzes funcionando
Freios em perfeitas condições
Durante a viagem, algumas atitudes salvam vidas:
Respeite os limites de velocidade.
Se beber, não dirija.
Use sempre o cinto de segurança.
Crianças sempre na cadeirinha (dispositivo de retenção).