Polícia Militar mobiliza mais de 3.500 policiais para a segurança durante o feriado da Semana Santa

Policiamento será intensificado nas rodovias estaduais e vias expressas entre os dias 2 e 5 de abril - Foto: Divulgação/PMERJ

Policiamento será intensificado nas rodovias estaduais e vias expressas entre os dias 2 e 5 de abril - Foto: Divulgação/PMERJ

A Secretaria de Estado de Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), intensificará o policiamento nas rodovias estaduais e vias expressas entre os dias 2 e 5 de abril. Mais de 3.500 policiais militares e aproximadamente 600 viaturas serão empenhadas na operação, com foco nas principais vias da cidade do Rio de Janeiro, rodovias estaduais e praias , com destaque para:

* Avenida Brasil;

* Linhas Amarela e Vermelha;

* Transolímpica;

* RJ-104, RJ-106 e RJ-124 (Região dos Lagos);

* RJ-116 (Região Serrana);

* RJ-216 (Norte do Estado – Farol de São Tomé);

* RJ-165 (Paraty) e RJ-125 (Miguel Pereira).

O Comando de Policiamento de Trânsito aumentará os pontos de baseamento em locais estratégicos com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das principais rodovias estaduais durante todos os dias do feriado.

O policiamento ostensivo será intensificado com o emprego de militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) .

Na Rodoviária do Rio, um dos principais pontos de entrada e saída durante o feriado prolongado, haverá reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), responsáveis pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. Além da parceria com a Rodoviária, com mais de 100 câmeras do terminal que atuam de forma integrada com o Centro Integrado Comando e Controle, que auxilia no sistema de reconhecimento facial.

O Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) reforça: viajar com tranquilidade é resultado de cuidado e responsabilidade desde o início da jornada.

Antes de pegar a estrada, faça sua parte:

Revise seu veículo e realize a manutenção preventiva

Documentos em dia

Pneus calibrados

Óleo e água verificados

Luzes funcionando

Freios em perfeitas condições

Durante a viagem, algumas atitudes salvam vidas:

Respeite os limites de velocidade.

Se beber, não dirija.

Use sempre o cinto de segurança.

Crianças sempre na cadeirinha (dispositivo de retenção).