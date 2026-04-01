Governo do Estado reforça armamento da Polícia Militar com 1.000 novos fuzis

A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa - Foto: Divulgação

A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar, incorporou 1.000 novos fuzis ao arsenal da corporação. O armamento foi transportado em um grande esquema de segurança, com deslocamento pela Ponte Rio-Niterói, até a chegada às unidades da PM.

A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos policiais e reforçar a atuação no combate à criminalidade.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Leia também:

Nova lei amplia uso do microcrédito e permite financiar moradia, saúde e qualificação

Semana Santa: CRMV-RJ orienta consumidores sobre como escolher pescados de qualidade



"A modernização do armamento é fundamental para garantir melhores condições de trabalho aos nossos policiais e mais segurança para a população. Seguimos avançando na qualificação dos equipamentos e na valorização do efetivo", afirma o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

Ao todo, foram incorporados 1.000 fuzis modelo Sig Sauer M400 PRO, calibre 5.56, com investimento superior a R$ 4,6 milhões. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares, e a compra foi realizada por meio de licitação nacional conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.