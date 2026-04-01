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Governo do Estado reforça armamento da Polícia Militar com 1.000 novos fuzis

Armamento foi transportado em um grande esquema de segurança, com deslocamento pela Ponte Rio-Niterói

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de abril de 2026 - 10:46
A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa
A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa -

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Polícia Militar, incorporou 1.000 novos fuzis ao arsenal da corporação. O armamento foi transportado em um grande esquema de segurança, com deslocamento pela Ponte Rio-Niterói, até a chegada às unidades da PM.

A aquisição faz parte do processo de modernização dos equipamentos utilizados pela tropa, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho aos policiais e reforçar a atuação no combate à criminalidade.


Autor: Divulgação | Descrição:

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"A modernização do armamento é fundamental para garantir melhores condições de trabalho aos nossos policiais e mais segurança para a população. Seguimos avançando na qualificação dos equipamentos e na valorização do efetivo", afirma o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

Ao todo, foram incorporados 1.000 fuzis modelo Sig Sauer M400 PRO, calibre 5.56, com investimento superior a R$ 4,6 milhões. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares, e a compra foi realizada por meio de licitação nacional conduzida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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