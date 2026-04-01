Operação em Itaboraí mira quadrilha responsável por ataques a caixas eletrônicos em São Gonçalo

As investigações foram realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital - Foto: Divulgação - PCERJ

As investigações foram realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital - Foto: Divulgação - PCERJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Polícia Civil, realiza nesta quarta-feira (01/04) uma operação contra uma quadrilha especializada em ataques a caixas eletrônicos. A ação ocorre em Itaboraí, na Região Metropolitana, onde agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão contra investigados ligados ao crime.

A operação tem como objetivo apreender celulares, equipamentos eletrônicos e documentos que ajudem a identificar outros envolvidos e fortalecer a responsabilização penal dos criminosos.

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De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o grupo é responsável por um ataque ocorrido em janeiro de 2023, em uma farmácia no bairro Monjolos, em São Gonçalo. O crime resultou em prejuízo superior a R$ 200 mil. Durante a ação, os criminosos utilizaram maçarico e equipamentos de corte térmico para violar o terminal bancário.

Um dos investigados chegou a registrar falsamente o roubo do veículo utilizado no crime, numa tentativa de despistar as autoridades. A versão foi desmentida após análise de dados de telefonia e interceptações autorizadas pela Justiça. Ele acabou confessando que mentiu para encobrir a participação no ataque.

Segundo os agentes, o carro foi entregue voluntariamente ao grupo antes da ação, reforçando o nível de organização da quadrilha. O inquérito já foi concluído e encaminhado à Justiça e ao Ministério Público.