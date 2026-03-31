Solange Couto é eliminada do BBB 26 com rejeição acima de 94%

Solange foi eliminada com mais de 94% da média de votos - Foto: Reprodução/Globoplay

Solange foi eliminada com mais de 94% da média de votos - Foto: Reprodução/Globoplay

A atriz Solange Couto foi eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (31), em um dos paredões mais expressivos da temporada. A saída ocorreu no 12º paredão do programa.

Solange recebeu 94,17% dos votos do público, consolidando a maior rejeição da edição até o momento. As adversárias Marciele Albuquerque da Silva e Jordana permaneceram no jogo com percentuais de 2,29% e 3,54%, respectivamente.

O paredão que resultou na eliminação foi formado no último domingo (29), em uma dinâmica acelerada do programa.

Milena indicou Marciele após atender ao Big Fone. A líder da semana, Ana Paula Renault, indicou Solange. E Jordana foi a mais votada pela casa.

Sem prova Bate e Volta, as três foram direto para a votação popular.