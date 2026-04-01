Cine Henfil divulga programação da semana de 03 a 05 de abril

O destaque fica para a Mostra o Anel do Poder, com a saga dos filmes: O senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei - Foto: Divulgação

O destaque fica para a Mostra o Anel do Poder, com a saga dos filmes: O senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 03 a 05 de abril, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica para a Mostra o Anel do Poder, com a saga dos filmes: O senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Além disso, tem Corrida Maluca para o público infantil e o mês de abril também recebe a Sessão Azul.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 03/04 (sexta)

17h - Mostra o Anel do Poder: O senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel

Numa terra fantástica e única, chamada Terra-Média, um hobbit (seres de estatura entre 80 cm e 1,20 m, com pés peludos e bochechas um pouco avermelhadas) recebe de presente de seu tio o Um Anel, um anel mágico e maligno que precisa ser destruído antes que caia nas mãos do mal. Para isso o hobbit Frodo (Elijah Woods) terá um caminho árduo pela frente, onde encontrará perigo, medo e personagens bizarros. Ao seu lado para o cumprimento desta jornada aos poucos ele poderá contar com outros hobbits, um elfo, um anão, dois humanos e um mago, totalizando 9 pessoas que formarão a Sociedade do Anel.

Classificação: 14 anos

Dia 04/04 (sábado)

15h – Sessão Azul

A Sessão Azul no Cine Henfil contará com a exibição de filmes surpresa voltados ao público infantojuvenil com TEA (Transtorno do Espectro Autista), oferecendo uma experiência pensada para garantir conforto e bem-estar. A sessão terá luz e som reduzidos, liberdade de movimento e um ambiente acolhedor, proporcionando mais acessibilidade e inclusão.

Classificação: Livre

17h - Mostra o Anel do Poder: O senhor dos Anéis: As Duas Torres

Após a captura de Merry (Dominic Monaghan) e Pippy (Billy Boyd) pelos orcs, a Sociedade do Anel é dissolvida. Enquanto Frodo (Elijah Wood) e Sam (Sean Astin) seguem sua jornada rumo à Montanha da Perdição para destruir o Um Anel, Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) e Gimli (John Rhys-Davies) partem para resgatar os hobbits sequestrados.

Classificação: 14 anos

Dia 05/04 (domingo)

15h – Corrida Maluca

Em Corrida Maluca, Zhi (Jimmy O. Yang), um jovem piloto novato com um desejo ardente de se destacar, enfrenta a chance de sua vida quando faz uma aposta com Vainglorious (John Cleese), o lendário campeão do Rally. Para salvar a casa de sua avó da demolição, Zhi se vê inscrito no exigente Silk Road Rally de quatro dias. Com a ajuda de um ex-campeão de corridas que agora trabalha como mecânico, ele se prepara para a corrida mais desafiadora de sua vida. Enfrentando terrenos traiçoeiros e rivais implacáveis, Zhi deve provar seu valor em uma competição repleta de adrenalina, velocidade e emoção. A jornada não é apenas uma prova de suas habilidades ao volante, mas também uma luta pessoal para realizar seus sonhos e proteger o legado de sua família.

Classificação: Livre

17h – Mostra o Anel do Poder: O senhor dos Anéis: O Retorno do Rei

Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, capital de Gondor, o que faz com que Gandalf (Ian McKellen) e Pippin (Billy Boyd) partam para o local na intenção de ajudar a resistência. Um exército é reunido por Theoden (Bernard Hill) em Rohan, em mais uma tentativa de deter as forças de Sauron. Enquanto isso Frodo (Elijah Wood), Sam (Sean Astin) e Gollum (Andy Serkins) seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição, para destruir o Um Anel.

Classificação: 14 anos