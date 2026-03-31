Morre tenente internado após ser baleado em operação na Taquara

A assessoria de Imprensa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro comunicou, na manhã desta terça-feira (31), a morte do 1° tenente PM Jorge André Chaves “Lobo” Machado, de 47 anos. O oficial integrou a corporação em 2000, morando anos em Teresópolis.

Além da carreira na segurança pública, ele também atuava como DJ e teve participação como ator na série Arcanjo Renegado. Segundo a corporação, o policial estava internado desde o dia 16 de março no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, após ter sido ferido durante uma operação de inteligência realizada na Comunidade do Teixeira, na Taquara, Zona Oeste do Rio.

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De acordo com a assessoria, o tenente Lobo construiu uma trajetória marcada pelo profissionalismo e dedicação. Em 2026, foi promovido por bravura, reconhecimento concedido aos policiais que se destacam em ações de risco. Em nota, a corporação lamentou a morte do oficial e ressaltou o respeito conquistado por ele entre os colegas ao longo dos anos.