Foragido é baleado e preso em operação na Engenhoca, em Niterói

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola .40, 50 munições calibre 9mm, 16 munições calibre .40, cinco carregadores de pistola e dois radiotransmissores - Foto: Divulgação

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola .40, 50 munições calibre 9mm, 16 munições calibre .40, cinco carregadores de pistola e dois radiotransmissores - Foto: Divulgação

Com anotações criminais por roubo e estupro de vulnerável, um homem de 24 anos foi baleado e preso, na noite desta segunda-feira, na Rua Coronel Leôncio, Engenhoca, Zona Norte de Niterói.

De acordo com informações iniciais, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam patrulhamento de rotina na região, quando ouviram tiros próximos ao campo de futebol da comunidade.

No local, os policiais encontraram o acusado baleado e caído ao solo. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola .40, 50 munições calibre 9mm, 16 munições calibre .40, cinco carregadores de pistola e dois radiotransmissores.

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O homem foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, onde permanece internado e seu estado de saúde é considerado estável.

O caso foi registrado na 78ºDP (Fonseca), onde foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra o criminoso.