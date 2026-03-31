Furto em farmácia durante a madrugada termina com suspeito preso em Maricá

Uma farmácia localizada na Rua Senador Macedo Soares, nº 126, no bairro Eldorado, em Maricá, foi alvo de furto após ter sido invadido durante a madrugada dessa segunda-feira (30). De acordo com informações do gerente da farmácia, o crime ocorreu por volta das 2h40, quando um indivíduo arrombou a porta de correr do local e furtou diversos produtos de perfumaria, causando um prejuízo estimado em cerca de R$ 1.500.

Após serem acionados, policiais militares realizaram diligências com base nas imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento e também de câmeras da Prefeitura de Maricá. Com isso, conseguiram localizar o suspeito na Praça da Rinha, no Centro da cidade.

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Durante a abordagem, o indivíduo confessou a autoria do crime e informou que os produtos furtados foram repassados a um comparsa. Ele indicou ainda um possível endereço onde o segundo envolvido poderia ser encontrado, no bairro Flamengo. A equipe foi até o local, mas o suspeito não foi localizado. O acusado foi conduzido inicialmente à 82ª Delegacia de Polícia e, posteriormente, à 76ª DP, onde permaneceu preso. Nenhum material foi recuperado.