Homem é preso após furtar pack de cerveja no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói

Após a prisão ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação/PMERJ

Após a prisão ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação/PMERJ

Um homem foi preso por furto no Terminal João Goulart, no Centro de Niterói, na noite desse domingo (29). O suspeito foi detido logo após furtar um pack de cerveja em um quiosque dentro do terminal rodoviário, durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar. Segundo a ocorrência policial, agentes do 12° BPM realizavam um patrulhamento, quando flagraram o suspeito logo após a prática do crime.

Leia também:

Homem é preso após manter ex-mulher e filha reféns na Barra da Tijuca

Moradores do Salgueiro relatam ação policial na manhã desta segunda (30)





Ele foi abordado e detido pela equipe ainda no local. O acusado possui anotações criminais anteriores por roubo e lesão corporal. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado.