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Homem é preso após furtar pack de cerveja no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói

Policiais militares realizavam um patrulhamento, quando flagraram o suspeito logo após a prática do crime

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de março de 2026 - 11:15
Após a prisão ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado
Após a prisão ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado -

Um homem foi preso por furto no Terminal João Goulart, no Centro de Niterói, na noite desse domingo (29). O suspeito foi detido logo após furtar um pack de cerveja em um quiosque dentro do terminal rodoviário, durante uma ação de patrulhamento da Polícia Militar. Segundo a ocorrência policial, agentes do 12° BPM realizavam um patrulhamento, quando flagraram o suspeito logo após a prática do crime. 

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Ele foi abordado e detido pela equipe ainda no local. O acusado possui anotações criminais anteriores por roubo e lesão corporal. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 76ª DP, onde o caso foi registrado. 

Tags:

furto no Terminal de Niterói

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