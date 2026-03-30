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Idosa de 77 anos é estuprada por adolescente em Casimiro de Abreu

A vítima estava dormindo em sua residência quando teve o imóvel invadido

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de março de 2026 - 10:30
o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique
o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique -

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil suspeito de praticar ato infracional análogo ao crime de estupro contra uma idosa de 77 anos, em Casimiro de Abreu. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (26), no bairro Xique.

Segundo a investigação, a vítima estava dormindo em sua residência quando teve o imóvel invadido. De acordo com o relato feito à polícia, o suspeito teria entrado na casa, se aproximando da idosa e feito ameaças para que ela não reagisse, obrigando-a ficar em silêncio.

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Ainda na manhã do mesmo dia, a idosa procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Ela foi encaminhada para exame, que conforme a Polícia Civil, confirmou a violência. Após a denúncia, os policiais iniciaram as diligências para identificar o autor. Foram realizadas oitivas de testemunhas, além da análise de imagens de câmeras de segurança da cidade e de estabelecimentos comerciais da região.

Com base nas informações levantadas, o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique. Ele foi apreendido e levado para a unidade policial. Em depoimento, segunda a Polícia Civil, ele confessou o crime. Ainda conforme a corporação, ele possui anotações anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Após os procedimentos na delegacia, o adolescente foi encaminhado ao plantão judiciário, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso segue sob investigação.

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