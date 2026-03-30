Idosa de 77 anos é estuprada por adolescente em Casimiro de Abreu

o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique - Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil suspeito de praticar ato infracional análogo ao crime de estupro contra uma idosa de 77 anos, em Casimiro de Abreu. O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (26), no bairro Xique.

Segundo a investigação, a vítima estava dormindo em sua residência quando teve o imóvel invadido. De acordo com o relato feito à polícia, o suspeito teria entrado na casa, se aproximando da idosa e feito ameaças para que ela não reagisse, obrigando-a ficar em silêncio.

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Ainda na manhã do mesmo dia, a idosa procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Ela foi encaminhada para exame, que conforme a Polícia Civil, confirmou a violência. Após a denúncia, os policiais iniciaram as diligências para identificar o autor. Foram realizadas oitivas de testemunhas, além da análise de imagens de câmeras de segurança da cidade e de estabelecimentos comerciais da região.

Com base nas informações levantadas, o adolescente suspeito foi identificado e localizado no mesmo dia, por volta das 15h, em um ponto do bairro Xique. Ele foi apreendido e levado para a unidade policial. Em depoimento, segunda a Polícia Civil, ele confessou o crime. Ainda conforme a corporação, ele possui anotações anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Após os procedimentos na delegacia, o adolescente foi encaminhado ao plantão judiciário, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O caso segue sob investigação.