MC Poze do Rodo relata ter sido mantido refém durante um assalto em sua residência

O MC Poze do Rodo, informou à polícia que viveu momentos de tensão durante um assalto em sua mansão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O MC Poze do Rodo, informou à polícia que viveu momentos de tensão durante um assalto em sua mansão - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, informou à polícia que viveu momentos de tensão durante um assalto em sua mansão, em um condomínio de luxo localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (31), por volta das 2h30, e durou cerca de 40 minutos. Poze contou que estava em casa com amigos quando oito criminosos armados, entre eles homens com fuzis e pistolas, invadiram o imóvel pela área de mata próxima ao condomínio.

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De acordo com o relato, quatros suspeitos mantiveram o cantor e os convidados reféns, enquanto os outros reviraram a casa. Poze disse ainda que foi agredido com socos e chutes enquanto estava amarrado. Os criminosos teriam dito, várias vezes, que estavam agindo a mando de chefes do tráfico.

Na ação, foram levados cerca de R$15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e jóias. O prejuízo estimado chega a R$2 milhões. O caso foi registrado na 42ª DP do Recreio como roubo a residência. A polícia realizou a perícia no local e segue com as investigações, buscando imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos.