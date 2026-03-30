Homem é preso após manter ex-mulher e filha reféns na Barra da Tijuca

Homem foi preso e autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e desobediência - Foto: Divulgação

Homem foi preso e autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e desobediência - Foto: Divulgação

Um homem foi preso depois de manter a ex-mulher e a filha reféns dentro de um apartamento localizado na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na noite deste domingo (29). A negociação foi realizada por agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Agentes do 31º BPM (Recreio) foram chamados para verificar uma denúncia de violência psicológica contra uma mulher, na Avenida Jornalista Tim Lopes, de acordo com a Polícia Militar.

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A vítima relatou que o ex-marido estava no interior do apartamento, em posse de arma de fogo, ameaçando e impedindo que ela e a filha do casal, de apenas 1 ano, deixassem o local.

A PM também informou que o homem possuía um comportamento alterado, aparentando um surto, e em dado momento ameaçou disparar se os policiais tentassem invadir o apartamento.

Por causa da gravidade, a área precisou ser isolada e o Bope foi chamado para realizar as negociações.

Pouco antes da chegada dos agentes do Bope, a mulher e a criança conseguiram sair do imóvel e foram levadas por policiais militares à 16ª DP (Barra), onde o caso foi registrado.

O homem continuou sozinho no local, sendo observado pela PM, e, depois das negociações, se entregou sem resistência e foi preso.

De acordo com a 16ª DP (Barra), o acusado foi autuado em flagrante por ameaça na forma da Lei Maria da Penha e desobediência.