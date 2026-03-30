Durante confronto no Rio de Janeiro, drone de criminosos lança granada e destrói teto de uma casa

Uma casa foi atingida após uma granada ser lançada por um drone, deixando parte do imóvel destruída na comunidade Vila Sapê, em Curicica, no Rio de Janeiro, neste domingo (29). O incidente ocorreu durante um confronto entre policiais militares e criminosos. Um morador registrou em vídeo o estado da residência após o ataque.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), o 18º BPM, de Jacarepaguá, foi acionado para atender à ocorrência. Não houve feridos.

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Ainda de acordo com a PMERJ, o artefato explosivo caseiro assustou moradores da região e causou danos significativos à residência. O policiamento foi intensificado na área, e ações de varredura estão sendo realizadas na comunidade.