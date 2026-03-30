Mãe e Filho morrem em acidente envolvendo Bicicleta Elétrica e Ônibus na Tijuca

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13 horas - Foto: Reprodução/ TV Globo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13 horas - Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma mulher de 40 anos e seu filho de 10, morreram atropelados por um ônibus na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (30). O acidente aconteceu na Rua Conde de Bonfim, na altura da Rua Pinto de Figueiredo, próximo a Praça Saens Peña, uma das áreas de maior movimento na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13 horas, onde encontraram a mulher sem vida. Os bombeiros também afirmaram que a criança chegou a ser socorrida e levada para o Hospital do Andaraí antes da equipe de resgate chegar, mas não resistiu.

Leia também

Homem é preso por importunação sexual contra passageira em ônibus na Ponte Rio-Niterói



Durante confronto no Rio de Janeiro, drone de criminosos lança granada e destrói teto de uma casa



Devido o acidente, as duas faixas da via foram interditadas, afetando o fluxo na área, mas já foram liberadas. O caso foi registrado na 19ªDP (Tijuca), a polícia vai investigar o acidente pelas imagens das câmeras de segurança da região.