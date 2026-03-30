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Homem é preso por importunação sexual contra passageira em ônibus na Ponte Rio-Niterói

Ao perceber a situação, o motorista impediu que o suspeito descesse do coletivo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de março de 2026 - 14:17
A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP (São Cristovão), onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça
A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP (São Cristovão), onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça -

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal após ser acusado de importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus que trafegava pela Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com informações das autoridades, o suspeito praticava atos obscenos ao lado da vítima enquanto ela dormia, causando revolta e constrangimento à vítima.

Ao perceber a situação, o motorista impediu que o suspeito descesse do coletivo, enquanto outros passageiros ajudaram a contê-lo até a chegada da polícia.

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A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP (São Cristovão), onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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