Homem é preso por importunação sexual contra passageira em ônibus na Ponte Rio-Niterói
Ao perceber a situação, o motorista impediu que o suspeito descesse do coletivo
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal após ser acusado de importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus que trafegava pela Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. De acordo com informações das autoridades, o suspeito praticava atos obscenos ao lado da vítima enquanto ela dormia, causando revolta e constrangimento à vítima.
Ao perceber a situação, o motorista impediu que o suspeito descesse do coletivo, enquanto outros passageiros ajudaram a contê-lo até a chegada da polícia.
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A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP (São Cristovão), onde o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.