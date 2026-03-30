PRF apreende aproximadamente 50 kg de drogas na BR-101, em Niterói(vídeo)

Na revista, foram localizadas cinco sacolas plásticas, três no banco traseiro e duas no porta-malas, contendo material entorpecente - Foto: Divulgação/PEF

Na revista, foram localizadas cinco sacolas plásticas, três no banco traseiro e duas no porta-malas, contendo material entorpecente - Foto: Divulgação/PEF

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na tarde de domingo (29), cerca de 50 quilos de entorpecentes e prendeu dois motoristas em flagrante. A ação ocorreu na BR-101, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Por volta das 14h, uma equipe em patrulhamento na altura do km 322 da BR-101, nas proximidades da praça de pedágio da Ponte Rio–Niterói, identificou um veículo em atitude suspeita. O automóvel apresentava os vidros totalmente cobertos por películas escuras e diversas rachaduras no para-brisa dianteiro, o que motivou a abordagem.

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O condutor atendeu à ordem de parada e, ao desembarcar, os agentes perceberam um forte odor de maconha vindo do interior do veículo. Questionado, ele confessou que transportava drogas oriundas do Complexo do Alemão, com destino ao município de Cabo Frio, e que receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço. Durante a revista, foram localizadas cinco sacolas plásticas, três no banco traseiro e duas no porta-malas, contendo material entorpecente.

As diligências prosseguiram e indicaram a participação de um segundo veículo, um táxi do município de São Pedro da Aldeia, que trafegava à frente com a função de monitorar o trajeto e alertar sobre a presença de operações policiais.

Outra equipe da PRF realizou a abordagem do automóvel. Durante a fiscalização, o taxista confirmou que atuava como “batedor”, responsável por avisar o comparsa sobre possíveis barreiras policiais, e afirmou que ambos já haviam realizado outras viagens com o mesmo objetivo. Após a pesagem, o material apreendido totalizou cerca de 28 quilos de cocaína e mais de 21 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a 76ª Delegacia de Polícia Civil.