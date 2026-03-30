'São Gonçalo Ontem e Hoje': livro com 26 autores será lançado durante sessão solene que celebra os 447 anos da cidade

Segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo é território de contrastes: berço da Umbanda e antiga “Manchester Fluminense”, cidade-dormitório (com enormes controvérsias) e polo de resistência cultural, palco de lutas sociais e de esquecimento imposto. A coletânea “São Gonçalo Ontem e Hoje: ensaios sobre o Futuro” reúne vozes plurais que escavam memórias, denunciam desigualdades e apontam caminhos para o desenvolvimento justo e democrático do município.

Organizada por Oswaldo Mendes e Reinaldo Antonio, a obra de 246 páginas reúne 26 colaboradores, não apenas pesquisadores acadêmicos, mas sobretudo atores da sociedade civil, militantes políticos, lideranças comunitárias, artistas, sindicalistas e educadores.

O prefácio é do professor Rui Aniceto Fernandes (FFP-UERJ), e a apresentação do jornalista Helcio Albano. A publicação é da Editora Apologia Brasil.

O lançamento ocorrerá no dia 6 de abril, em sessão solene na Câmara de Vereadores de São Gonçalo que integra as comemorações dos 447 anos da cidade (1759–2026).

A solenidade terá como tema “As Lutas de São Gonçalo de Ontem e Hoje”, estabelecendo diálogo entre as batalhas históricas que forjaram o município — da ocupação colonial às disputas por autonomia — e os desafios contemporâneos enfrentados por sua população, valorizando a história como ferramenta viva de compreensão do presente e projeção de futuro.

Na ocasião, serão homenageados três historiadores que tiveram trajetórias de pesquisa e dedicação à memória gonçalense: Evadyr Molina (homenagem póstuma), pesquisador que investigou aspectos fundamentais da formação histórica, social e econômica do município; Oswaldo Luiz (homenagem póstuma), pesquisador dedicado a desvendar personagens e episódios que, sem seu trabalho, permaneceriam obscurecidos; e Jorge Nunes, cuja contribuição amplia o entendimento sobre as múltiplas dimensões da identidade gonçalense, suas transformações urbanas e socioculturais.

Entre os temas abordados no livro, estão a resistência durante a ditadura militar — incluindo o relato de uma gráfica clandestina que funcionou na casa de um dos organizadores —, os movimentos sociais e comunitários, o resgate do Movimento Artístico de São Gonçalo (MASG), o samba e o carnaval, a luta pela preservação da Fazenda Colubandê, a conexão vital com Cachoeiras de Macacu, além de debates sobre capacitismo, injustiça ambiental, protagonismo feminino negro, reindustrialização, fé e democracia.

Serviço:

Lançamento: 6 de abril de 2026, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de São Gonçalo (sessão solene pelos 447 anos do município, com tema “As Lutas de São Gonçalo de Ontem e Hoje”)

Livro: “São Gonçalo Ontem e Hoje: ensaios sobre o Futuro”

Organização: Oswaldo Mendes e Reinaldo Antonio

Páginas: 246 | 26 autores | Editora Apologia Brasil

Homenageados: Evadyr Molina (póstumo), Oswaldo Luiz (póstumo) e Jorge Nunes