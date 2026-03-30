Beneficiários do Pé-de-Meia, nascidos em novembro e dezembro recebem hoje - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Beneficiários do Pé-de-Meia, nascidos em novembro e dezembro recebem hoje - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

Os estudantes beneficiados do programa Pé-de-Meia 2026, que nasceram em novembro e dezembro, recebem nesta segunda-feira (30), a primeira parcela referente ao incentivo matrícula. O valor de R$ 200 será depositado em uma conta poupança Caixa Tem, aberto automaticamente pela Caixa Econômica Federal, em nome dos estudantes participantes.

O Pé-de-Meia serve como uma poupança para incentivar a permanência dos jovens nos estudos até a conclusão de ensino médio. Cerca de 3,6 milhões de estudantes receberam o incentivo matrícula de 2026. A parcela é depositada conforme o mês de nascimento dos estudantes de 14 a 24 anos, que cumprem os requisitos do auxílio.

A participação no Pé-de-Meia ocorre de forma automática para os estudantes matriculados na rede pública de saúde e com inscrições ativas no Cadastro Único. Também é preciso ter renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. O Ministério da Educação é responsável se o jovem pode participar do programa a partir dos dados do CadÚnico.

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O Ministério da Educação estima que, desde 2024, o programa alcançou 6 milhões de estudantes em todo o Brasil.

Confira o calendário de pagamentos:

- Nascidos em janeiro e fevereiro: receberam em 23 de março;

- em março e abril: receberam em 24 de março;

- em maio e junho: receberam em 25 de março;

- em julho e agosto: receberam em 26 de março;

- em setembro e outubro: receberam em 27 de março;

- em novembro e dezembro: receberam nesta segunda-feira (30);