Moradores do Salgueiro relatam ação policial na manhã desta segunda (30)

Mesmo com as negativas, os relatos são de que escolas da área não estariam recebendo os alunos durante a manhã - Foto: Reprodução

Mesmo com as negativas, os relatos são de que escolas da área não estariam recebendo os alunos durante a manhã - Foto: Reprodução

O Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, está com intensa movimentação de viaturas da Polícia Militar, durante a manhã desta segunda-feira (30), de acordo com moradores. Segundo os relatos, a movimentação acontece principalmente no bairro de Itaúna, com helicóptero sobrevoando na localidade.

A Polícia Militar nega operação em andamento na área. A ação teria teor preventivo depois de informações de uma possível interdição da Rodovia BR-101 por bandidos.

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Além da PM, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também negou que esteja realizando uma operação no Complexo do Salgueiro. No entanto, há relatos de que escolas da área não estariam recebendo os alunos durante a manhã.

Morte do moradora no Complexo do Salgueiro

A possível movimentação policial ocorreu poucos dias depois da morte da moradora Andresa Nogueira do Nascimento, durante uma operação policial na sexta-feira (27).

Testemunhas e familiares afirmam que a vítima teria sido baleada por policiais, entretanto, a PRF alega que o disparo partiu de criminosos que estariam escondidos em uma localidade de mata, de onde estariam atacando os policiais.

Ainda de acordo com a corporação, agentes da PRF teriam sido acionados para resgatar policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que acabaram ficando encurralados durante a operação. Na ocasião, dois blindados ficaram danificados.

Familiares da vítima criticam a falta de socorro. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), mas ainda não foram divulgadas novas informações.