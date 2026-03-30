Confronto com a PM deixa cinco suspeitos feridos e armamento apreendido na Gardênia Azul

Um confronto entre policiais militares e criminosos na comunidade da Gardênia Azul, na Zona Oeste, deixou cinco suspeitos feridos e resultou na apreensão de quatro fuzis e três granadas, na noite deste domingo (29). A ação teve continuidade na manhã desta segunda-feira (30), quando as equipes iniciaram uma operação para capturar os responsáveis pelo ataque a policiais com explosivos lançados por drones na Via do Sapê, em Curicica.

Na localidade, os policiais encontraram um “minicaveirão” do tráfico. O carro, da marca Toyota SW4, adaptado e blindado, era usado pelos bandidos para esconder armamento pesado. Os vidros tinham perfurações para colocar os canos dos fuzis e efetuar disparos. O veículo também foi apreendido.

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Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) estão operando na área com o auxílio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Um dos principais objetivos da ação é a localização e prisão dos criminosos relacionados ao ataque aos policiais, além da apreensão de materiais ilícitos e da recuperação de veículos roubados ou clonados.

Conforme as equipes avançavam, ocorreram novos disparos contra os policiais. Até agora, uma pistola, munições, drogas, carregadores e um rádio comunicador foram apreendidos pelo Bope.

Tiroteio e pânico no último domingo

A Polícia Militar informou que agentes estiveram na comunidade para checar informações de troca de tiros entre bandidos de facções rivais, na noite deste domingo (29). Quando os policiais chegaram à Avenida Ten-Cel Muniz Aragão, avistaram homens armados, que, assim que perceberam a presença dos agentes de segurança, dispararam, iniciando um novo confronto.

Os criminosos estavam no interior de um carro, que foi alvo de diversos disparos. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Com os suspeitos, foram apreendidos dois fuzis AK-47, um G3, um R10, além de dois carros recuperados.

A troca de tiros provocou pânico e correria na comunidade, e os moradores precisaram buscar abrigo em comércios. Durante o confronto, a casa de um morador foi atingida por uma granada.