Homem é morto a tiros em praça na Baixada Fluminense

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF - Foto: Reprodução

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF - Foto: Reprodução

Um homem foi executado a tiros no bairro Nova Belém, em Japeri, na Baixada Fluminense, na madrugada deste sábado (28). Equipes do 24º BPM (Queimados) foram acionadas e encontraram Leonardo da Rosa Anjos, de 38 anos, já sem vida em um ponto conhecido como Praça do Skate. A área foi isolada para a realização da perícia.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime. Leonardo estava sentado em um estabelecimento, acompanhado de outras duas pessoas, quando um carro se aproximou em baixa velocidade. Dois homens encapuzados desceram do veículo e efetuaram cerca de 13 disparos na direção da vítima.

Leia também:

Suspeito de executar PM em briga de trânsito é preso

Após morte de moradora, grupo faz protesto no Complexo do Salgueiro, em SG

Leonardo ainda tentou fugir, mas caiu no chão. Na sequência, um dos criminosos retornou e realizou mais cinco tiros contra o corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes realizaram perícia no local e seguem em busca dos envolvidos no crime.