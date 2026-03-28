Após morte de moradora, grupo faz protesto no Complexo do Salgueiro, em SG

Após a morte de uma moradora no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, atingida por um disparo durante tiroteio entre policiais e traficantes, um grupo fez manifestação em uma das localidades daquela região, em Itaúna, chegando a atravessar um ônibus na pista para impedir a circulação de veículos.

O óbito aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (27), na região conhecida como Conjunto da Marinha. A vítima foi identificada como Andressa Nogueira do Nascimento, de 35 anos, que teria ficado no 'fogo cruzado' entre criminosos e policiais em meio a operação. Logo depois um grupo de moradores deu início ao protesto, chegando a usar um ônibus para bloquear o acesso de veículos na região.

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A manifestação terminou no início da madrugada desse sábado (28), e foi preciso a intervenção de policiais militares do 1ºBPM (São Gonçalo) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para retirar obstáculos que foram atravessados na pista e incendiados.

Familiares da vítima acusam os policiais de disparar, de forma acidental, contra a vítima, e não prestarem socorro. A polícia negou a informação e informou que o disparo partiu de traficantes que atuam na região. Até o fechamento desta edição, o horário e o local de sepultamento da vítima ainda não havia sido definido.

Procurada, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) registrou o óbito e informou que o caso está sendo investigado.

Operações - A sexta-feira foi de operações no Complexo do Salgueiro ao longo de todo dia. As ações realizadas no início da manhã, com a participação de policiais do 1ºBPM (São Gonçalo) para a retirada de barricadas que obstruiam as ruas. Durante a tarde, as ações tiveram apoio de homens do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

* Em apuração