Suspeito de executar PM em briga de trânsito é preso

Foi preso, o suspeito responsável pela morte de um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na última sexta-feira (27), na Penha, na Zona Norte do Rio.

O crime aconteceu em junho de 2025, quando o criminoso executou o policial, que estava de folga, a tiros em meio a uma briga de trânsito em Bangu, na Zona Oeste. A vítima foi atingida na região do abdômen, chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao ferimento.

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O acusado foi localizado pelos agentes da Polícia Civil da 39 ª DP (Pavuna), em um hospital na Penha. Ele estava sendo monitorado pelo Setor de Inteligência da corporação, que rapidamente cumpriu o mandado de prisão.