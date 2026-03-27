7º BPM de São Gonçalo está sob novo comando

Bruno Schorcht já atuou em outras unidades, com passagens pelo 12º BPM, em Niterói, e pelo 35º BPM, em Itaboraí - Foto: Divulgação

Bruno Schorcht já atuou em outras unidades, com passagens pelo 12º BPM, em Niterói, e pelo 35º BPM, em Itaboraí - Foto: Divulgação

O 7º BPM (São Gonçalo) está sob novo comando. O tenente-coronel Bruno Schorcht assumiu a unidade na manhã desta sexta-feira (27), durante cerimônia de transmissão de cargo. Ele substitui o tenente-coronel Lorival do Nascimento Junior, que deixou o comando do batalhão e seguirá para o 15º BPM, em Duque de Caxias.

Ao assumir a função, o oficial destacou que pretende reforçar estratégias de policiamento com foco na prevenção e na ampliação da presença policial em regiões mais vulneráveis da cidade. A proposta, segundo ele, é intensificar o patrulhamento em pontos considerados estratégicos e fortalecer a proximidade com a população.

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“O coronel Lorival deixou um legado muito forte na cidade. Com o apoio da prefeitura, vamos conseguir desenvolver um bom trabalho também aqui e manter esse legado, além de apresentar novas formas de policiamento que atinjam e atendam a população de áreas carentes que mais precisa do nosso policiamento”, afirmou Schorcht na cerimônia.

O novo comandante também ressaltou a importância de dar continuidade às ações implementadas pela gestão anterior, consideradas relevantes no enfrentamento à criminalidade no município. Bruno Schorcht já atuou em outras unidades, com passagens pelo 12º BPM, em Niterói, e pelo 35º BPM, em Itaboraí.