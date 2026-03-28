Bia Miranda é alvo de operação da Polícia Civil por promover jogos ilegais com notas falsas

Polícia Civil apreende cerca de US$ 40 mil em notas cenográficas na casa de Bia Miranda - Foto: Reprodução

Polícia Civil apreende cerca de US$ 40 mil em notas cenográficas na casa de Bia Miranda - Foto: Reprodução

A influenciadora digital e ex-participante da 'Fazenda', Bia Miranda, foi alvo da segunda fase da "Operação Desfortuna", realizada pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (27). Durante as buscas na casa da jovem, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DCOC-LD) apreenderam cerca de 40 mil dólares em notas falsas.

De acordo com a Polícia Civil, Bia usava o dinheiro falso nas redes sociais para ostentar uma vida de luxo e atrair seguidores para plataformas de jogos de azar ilegais.

Ao ser questionada pelos policias, a influenciadora admitiu que as notas eram usadas como atrativo para os posts de promoção dos sites de apostas. Além do dinheiro falso, os agentes também apreenderam jóias, um carro e aparelhos eletrônicos.

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Bia Miranda já havia sido alvo da primeira fase da Operação, que ocorreu em agosto do ano passado. Porém a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, identificou que a influenciadora continuava a divulgar os sites clandestinos.

A Justiça já recebeu o pedido para o bloqueio das contas bancárias da jovem.