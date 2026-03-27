Operação no Salgueiro: policiais militares feridos, confrontos e reforço da PRF na BR-101 marcam começo de tarde

Iniciada na manhã desta sexta (27), a operação da Polícia Militar segue a todo vapor na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo. Imagens da operação mostram clima de guerra na região. Três policiais militares foram feridos por estilhaços e encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat); o estado de saúde deles é estável.

Dentro da comunidade, homens armados tentaram impedir o avanço com tiros e fogo. Viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram deslocadas para auxiliar no controle da Rodovia BR-101.

Segundo a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, seis escolas das regiões de Itaúna e Itaoca foram fechadas por conta da situação no Salgueiro; a unidade João Aires Saldanha (Itaúna), Pastor Haroldo Gomes (Itaúna), Professora Niuma Goulart Brandão (Itaúna), UMEI Professora Natalina Muniz de Oliveira (Itaoca), Salgado Filho (Itaoca) e Marinheiro Marcílio Dias (Itaúna).



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7º BPM de São Gonçalo está sob novo comando

Também nesta sexta foi realizada a troca de comando do 7°BPM de São Gonçalo, com o tenente-coronel Bruno Schorcht assumindo a frente do Batalhão. Ele assume o lugar de Lourival do Nascimento Junior, que vai para o comando do 15º BPM, em Duque de Caxias.