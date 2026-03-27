Polícia Militar realiza operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realiza, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (27), uma operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

A ação conta com a participação de 30 policiais militares do 1º Batalhão (São Gonçalo) e tem como principal objetivo a remoção de barricadas instaladas por criminosos na comunidade.

No início da operação, houve intenso confronto entre equipes policiais e suspeitos armados que tentaram impedir o avanço das guarnições. Apesar da resistência, as equipes seguem atuando na região.

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O policiamento conta com o apoio de unidades subordinadas ao 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), responsável pelo patrulhamento na Região Metropolitana. Também estão sendo empregados três veículos blindados e uma aeronave do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Até o momento, não há informações sobre feridos. A ocorrência segue em andamento.