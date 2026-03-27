Câmeras inteligentes de Maricá auxiliam na prisão de foragido da Justiça

Integrado à Guarda Municipal e às polícias Militar e Civil, o sistema permite respostas mais rápidas às ocorrências - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá/ Clarildo Menezes

Integrado à Guarda Municipal e às polícias Militar e Civil, o sistema permite respostas mais rápidas às ocorrências - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Maricá/ Clarildo Menezes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, auxiliou na quarta-feira (25) agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) na prisão de um homem foragido da Justiça.

O suspeito foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial por câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro. Após a identificação, a equipe do Ciosp acionou policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar, que realizavam patrulhamento na região e deram início às buscas. Após a abordagem, o homem foi conduzido à 82ª Delegacia de Polícia (Maricá) e, posteriormente, encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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Monitoramento em toda a cidade

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Maricá centraliza o monitoramento e a gestão das ações de segurança no município, funcionando 24 horas por dia com uso de tecnologia, sistemas de vigilância e equipes especializadas que acompanham em tempo real a movimentação da cidade e recebem acionamentos da população, como pelo telefone 153.

Integrado à Guarda Municipal e às polícias Militar e Civil, o sistema permite respostas mais rápidas às ocorrências e conta com uma rede de câmeras e ferramentas inteligentes, como a leitura automática de placas, que auxiliam na identificação de suspeitos e no apoio a investigações.