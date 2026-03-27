Polícia Civil recupera carga de uniformes do Vasco da Gama na Zona Norte do Rio

As investigações continuam para identificar os autores do roubo e possíveis receptadores - Foto: Divulgação - PCERJ

As investigações continuam para identificar os autores do roubo e possíveis receptadores - Foto: Divulgação - PCERJ

Em uma ação conjunta, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC - CAP), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) recuperaram, em menos de 24 horas, uma carga de uniformes do Vasco da Gama, que havia sido roubada. A ação ocorreu nesta quinta-feira (26/03), no Morro do Dezoito, na Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, o material foi localizado após um trabalho de monitoramento que permitiu identificar o local onde o material roubado estava escondido, no interior da comunidade.

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Após a recuperação dos itens, a carga foi levada para a Cidade da Polícia para ser contabilizada, e será restituída ao clube.

As investigações continuam para identificar os autores do roubo e possíveis receptadores.