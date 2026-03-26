Jornalista Lédio Carmona segue internado após quadro grave de infecção

O jornalista esportivo Lédio Carmona, comentarista do SporTV e da TV Globo, permanece internado após ser diagnosticado com um quadro grave de septicemia, uma infecção generalizada que pode levar a complicações severas.

De acordo com relatos do próprio jornalista em redes sociais, ele precisou de atendimento médico emergencial após apresentar febre alta e sinais de choque séptico. Durante a internação, ele também enfrentou complicações cardíacas, como arritmia e até um episódio de ataque cardíaco, todos já controlados pela equipe médica.

Apesar da gravidade inicial, o quadro clínico evoluiu de forma positiva. Atualmente, o estado de saúde do comentarista é considerado estável, embora ele siga sob monitoramento e ainda não tenha previsão de alta hospitalar.

Em comunicado publicado nas redes sociais, Carmona agradeceu o apoio recebido de fãs, colegas e familiares. Ele também indicou que deverá permanecer internado por mais alguns dias antes de iniciar a recuperação em casa, com período de repouso.

O jornalista relembrou ainda problemas de saúde enfrentados ao longo dos últimos anos, como limitações de mobilidade desde 2012 e perda parcial da visão em 2016, fatores que, segundo ele, agravam o impacto do quadro atual.

Lédio ainda falou sobre o atual momento do seu time de coração, o Vasco, e sobre estar assistindo mais jogos do clube junto aos filhos.