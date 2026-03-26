Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 40 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.989 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26), e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram 06, 14, 28, 31, 56 e 59. Mesmo sem vencedores na faixa principal, 44 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 33.183,44. Outras 2.443 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 985,14.

O próximo concurso será realizado no sábado (28). As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.