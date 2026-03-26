STF forma maioria contra prorrogação da CPMI do INSS
Na última segunda, relator do caso, André Mendonça, havia determinado prosseguimento de até 120 dias dos trabalhos da comissão
min de leitura | Escrito por Redação | 26 de março de 2026 - 18:10
O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria contra a prorrogação da CPMI do INSS em votação realizada na tarde desta quinta-feira (26). O placar parcial ficou em 6 a 2, de um total de 10 votos. A votação segue em andamento.
Na última segunda-feira, o ministro André Mendonça determinou o prosseguimento da CPMI do INSS por até 120 dias, atendendo pedido da própria comissão.
No plenário, os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e Cármen Lúcia divergiram do relator. Apenas o ministro Luiz Fux votou junto ao relator André Mendonça.
Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. No entanto, não é mais possível alterar o resultado da votação.