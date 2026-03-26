STF forma maioria contra prorrogação da CPMI do INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria contra a prorrogação da CPMI do INSS em votação realizada na tarde desta quinta-feira (26). O placar parcial ficou em 6 a 2, de um total de 10 votos. A votação segue em andamento.

Na última segunda-feira, o ministro André Mendonça determinou o prosseguimento da CPMI do INSS por até 120 dias, atendendo pedido da própria comissão.

No plenário, os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e Cármen Lúcia divergiram do relator. Apenas o ministro Luiz Fux votou junto ao relator André Mendonça.

Ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin. No entanto, não é mais possível alterar o resultado da votação.