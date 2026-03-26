Polícia prende criminosos e estoura "bunker" na região Central do Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro estourou um casarão usado como “bunker” do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho (CV), no Centro do Rio de Janeiro, e prendeu três suspeitos em flagrante nesta quarta-feira (25). O espaço era protegido por uma porta de ferro de cerca de 350 quilos, onde era armazenada grande quantidade de drogas.

A ação foi realizada por agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), após trabalho de inteligência que identificou o imóvel como local de venda de entorpecentes. O casarão fica localizado na Rua General Caldwell, a menos de 500 metros da Central do Brasil.

Leia também:

Polícia apreende segundo adolescente envolvido em assalto a um taxista

Dois foragidos acabam presos em ações da PM em Maricá e Niterói





No local, os policiais flagraram uma boca de fumo ativa. Segundo as investigações, o ponto de venda seria controlado por Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como “Piu” ou “Português”, foragido da Operação Colmeia. Os agentes também identificaram que a droga comercializada no local tinha o mesmo padrão de embalagem usado em pontos da Lapa, indicando conexão com outras áreas dominadas pelo grupo.

Três homens foram presos no momento em que vendiam drogas no local, todos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional.