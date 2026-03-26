Polícia apreende segundo adolescente envolvido em assalto a um taxista

Devido a repercussão do caso, o adolescente, a fim de dificultar seu reconhecimento, pintou cabelos e sobrancelhas de preto - Foto: Divulgação

Devido a repercussão do caso, o adolescente, a fim de dificultar seu reconhecimento, pintou cabelos e sobrancelhas de preto - Foto: Divulgação

Policiais da 29ª DP (Madureira) e da 39ª DP (Pavuna) apreenderam, nesta quarta-feira (25), o segundo adolescente envolvido no assalto a um taxista, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, na segunda-feira (23). O roubo repercutiu nas redes sociais por ter sido filmado por uma câmera instalada no veículo da vítima: “Vai perder na moral. Tem dia de ganhar e de perder”, afirma um deles, na gravação. Os dois envolvidos são irmãos.

Segundo informações, o adolescente de 16 anos estava na Travessa São Jorge, na comunidade Mata Quatro, em Guadalupe, também na Zona Norte, quando notou a aproximação dos policiais e tentou fugir, mas foi alcançado. Ele ainda tentou jogar se desfazer de um celular, o jogando para longe, mas as equipes conseguiram recuperar o aparelho, que pertence ao taxista assaltado.

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Devido a repercussão do caso, o adolescente, a fim de dificultar seu reconhecimento, pintou cabelos e sobrancelhas de preto. Contra ele foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital.

O irmão dele, de 14 anos, foi apreendido na terça-feira (24). Policiais da 29ª DP e da 28ª DP (Praça Seca) o encontraram escondido no telhado de um imóvel na comunidade de Quiririm, na Praça Seca, na Zona Sudoeste. Uma réplica de arma de fogo utilizada no assalto foi apreendida com o menor.