Dois foragidos acabam presos em ações da PM em Maricá e Niterói

Dois homens foragidos da Justiça foram presos em ações distintas da Polícia Militar na noite desta quarta-feira (25), nos municípios de Maricá e Niterói.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h, na Praça Conselheiro Macedo Soares, no Centro de Maricá. De acordo com o 12º BPM, policiais da 6ª Companhia foram acionados após o sistema de monitoramento com reconhecimento facial identificar um homem com mandado de prisão em aberto circulando pela região.

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O suspeito, de 39 anos, foi localizado durante buscas e abordado sem resistência. Ele foi conduzido à 76ª DP (Niterói), onde foi confirmado um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Família Regional de Madureira, por não pagamento de pensão alimentícia. O homem também possuía uma anotação criminal por roubo e permaneceu preso.

NIterói

Já no fim da noite, por volta das 23h50, uma segunda ação ocorreu no bairro São Lourenço, em Niterói. Durante patrulhamento em uma área conhecida pela atuação do tráfico de drogas, policiais avistaram seis suspeitos em três motocicletas.

Segundo a PM, um dos indivíduos efetuou disparos contra a eles, que reagiram. Após um breve confronto, um dos envolvidos foi detido. Ele é conhecido como “Do Flamengo” e tem 24 anos.

“Do Flamengo” | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com os agentes, o suspeito possuía antecedentes por tráfico de drogas e havia rompido a tornozeleira eletrônica. Na 76ª DP (Centro), foi constatado um mandado de prisão em aberto contra ele.

O acusado permaneceu preso e foi encaminhado para atendimento médico antes de seguir para o sistema prisional.